Fiesta como un Llamacornio!: Pintura y Sip Recaudación de Fondos en la Paleta de Pinot's Para la Beca Rise Up de la Fundación Casa BruMar.

¡Traes tu pincel y tu lectura para hacer nuevos amigos si compras antes del 1 de enero! ¡Así es como obtendrás el mejor precio!
Por favor considera agregar una donación adicional a la Beca Rise Up en el checkout. ¡Gracias por apoyar la defensa LGBTQ+ en Virginia!
(Consejo: una donación a Zeffy no es obligatoria)
Este precio con descuento está disponible hasta el día anterior al evento para aquellos que compren después del 15 de enero pero antes del 25 de enero.
Este es un descuento para aquellos que compren boletos temprano y traigan a 2 amigos. ¡Esta opción de boleto cierra el 14 de enero a las 11:59PM!
¡Trae a un amigo o pareja para obtener un descuento! ¡Esta opción de boleto cierra el 14 de enero a las 11:59PM!
Precio por pintor si se compra el día del evento.
Haremos rifas, pero más detalles en el Año Nuevo... así que si quieres adelantarte...
¿No puedes asistir pero quieres donar? Puedes elegir donar una cantidad adicional a la Beca Rise Up al momento de pagar.
Si quieres ser irreverente, puedes agregar una cantidad adicional aquí. Angie y Artemis planean quedarse en 29 para siempre pero si quieres ser arqueológicamente correcto, lleva la cantidad hasta $39 por Angie este año... suspiro
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!