Fiesta como un Llamacornio!: Pintura y Sip Recaudación de Fondos en la Paleta de Pinot's Para la Beca Rise Up de la Fundación Casa BruMar.

Este precio con descuento está disponible hasta el día anterior al evento para aquellos que compren después del 15 de enero pero antes del 25 de enero.



Por favor considera agregar una donación adicional a la Beca Rise Up en el checkout. ¡Gracias por apoyar la defensa LGBTQ+ en Virginia!



(Consejo: una donación a Zeffy no es obligatoria)