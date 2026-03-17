Picnic de Pastelería y Subasta Silenciosa para Cactus Wren Preschool 18/04/26

Acerca de este evento
$1 por entrada.
Utiliza las entradas para comprar productos de repostería para disfrutar durante el picnic. Los productos de repostería costarán entre 1 y 5 entradas cada uno.
$10 por 11 entradas
Utiliza las entradas para comprar productos de repostería para disfrutar durante el picnic. Los productos de repostería costarán entre 1 y 5 entradas cada uno.
$20 por 25 entradas
Utiliza las entradas para comprar productos de repostería para disfrutar durante el picnic. Los productos de repostería costarán entre 1 y 5 entradas cada uno.
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