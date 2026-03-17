Cactus Wren Cooperative Preschool

Organizado por

Cactus Wren Cooperative Preschool

Acerca de este evento

Picnic de Pastelería y Subasta Silenciosa para Cactus Wren Preschool 18/04/26

4300 E Golden Acres Dr

Sierra Vista, AZ 85650, USA

Entradas en Preventa
$1

$1 por entrada.


Utiliza las entradas para comprar productos de repostería para disfrutar durante el picnic. Los productos de repostería costarán entre 1 y 5 entradas cada uno.

Paquete de Entradas en Preventa - Obtienes 1 entrada de bonificación
$10

$10 por 11 entradas


Utiliza las entradas para comprar productos de repostería para disfrutar durante el picnic. Los productos de repostería costarán entre 1 y 5 entradas cada uno.

Paquete de Entradas en Preventa - Obtienes 5 entradas de bonificación
$20

$20 por 25 entradas


Utiliza las entradas para comprar productos de repostería para disfrutar durante el picnic. Los productos de repostería costarán entre 1 y 5 entradas cada uno.

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