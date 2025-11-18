<span>Pathway to Freedom Foundation Big Game Safari Auction 2026</span>

Puja inicial
Valor Minorista: $12,000
Ubicación: La Pampa, Argentina
Duración del Viaje: 5 días / 4 noches
Cazadores Incluidos: 4
Disfruta de una inolvidable aventura de caza de Ciervo Rojo en el corazón de La Pampa, Argentina. Este viaje de clase mundial incluye alojamiento, comidas, servicios de guía, preparación de trofeos y una experiencia de caza mayor única en la vida.
Paquete Incluye:
• 5 días / 4 noches de alojamiento
• Comidas, bebidas y servicio de lavandería
• Guía profesional de caza
• Preparación de trofeos
• Acceso a caza mayor y disparo de palomas en gran volumen (opcional)
No Incluido:
• Pasajes aéreos
• Propinas
• Tasas de trofeos
• Alquiler de armas o munición
El viaje es válido para 2026-2028.
El ganador puede reservar cazadores u observadores adicionales.
El ganador recibirá un certificado digital por correo electrónico.
Puja inicial
Retail Value: $18,000
Location: South Island, New Zealand
Trip Length: 5 days / 4 nights
Hunters Included: 4
Hunt Type: Red Stag (world famous)
Experience a world-class Red Stag hunting adventure in the stunning South Island of New Zealand—home to the finest stag genetics and breathtaking alpine scenery.
Package Includes:
• 5 days / 4 nights accommodation
• Meals & refreshments
• Professional guide services
• Trophy field prep
• Access to free-range and estate hunting areas
Not Included:
• Airfare
• Trophy fees
• Taxidermy
• Gratuities
• Rifle rental or ammo
Valid for 2026–2028.
Winner may bring additional hunters or observers.
Winner receives a digital hunt certificate.
Puja inicial
Retail Value: $28,500
Location: Limpopo Province, South Africa
Trip Length: 8 days / 7 nights
Hunters Included: 6
Bonus: 2 trophy animals per hunter
Experience a premium 7-night, 8-day trophy Plains Game safari designed for 6 hunters. Located in the breathtaking Limpopo Province, this world-class safari includes meals, lodging, trophy field prep, professional guides, and two trophy animals per hunter — making it one of the most valuable hunting packages available anywhere.
Package Includes:
• Luxury lodge accommodations
• 3 meals per day + beverages
• 2 trophy animals per hunter (select species)
• Professional hunter/guide
• Trophy field preparation
• Daily laundry
• Transportation during the hunt
Not Included:
• Airfare
• Additional trophy fees
• Taxidermy and shipping
• Gratuities
• Ammunition & rifle rental
Valid through 2028.
Digital certificate delivered within 48 hours after the auction.
