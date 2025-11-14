Organizado por

Paws And Heroes Legacy Foundation Inc

Acerca de este evento

Paws And Heroes Legacy Foundation Inc's Subasta Silenciosa

Chef Privado Soirée
$1,900

Puja inicial

Disfrute de una experiencia culinaria gourmet desde la comodidad de su hogar, que incluye:

  • ﻿﻿Una experiencia gastronómica de cinco estrellas en la comodidad de su propio hogar con una inolvidable velada de servicio de chef privado para seis invitados
  • ﻿﻿Menús a medida, compra de ingredientes, preparación, servicio y limpieza
  • ﻿﻿Platos deliciosos elaborados en base a su opinión y preferencias para una noche exquisita entre familia o amigos
  • ﻿﻿Válido dentro de los 12 meses a partir de la fecha de compra
Atracción de Cap Cana
$2,800

Puja inicial

Los sueños dominicanos esperan en un resort con todo incluido de cuatro estrellas en el exclusivo Cap Cana, que incluye:

  • ﻿﻿Una estadía con todo incluido en una villa privada de estudio en Sports
    Illustrated Resorts Marina & Villas Cap Cana para 2 invitados durante 4 noches
  • ﻿﻿Lujo inigualable del resort con piscinas expansivas, entretenimiento en vivo y acceso al club de playa privado
  • ﻿﻿Servicio de primera clase, una variedad de locales de restauración en el lugar, servicio diario de limpieza, actividades del resort y traslados de llegada
  • ﻿﻿18 meses para viajar
Serenidad de las Montañas Humeantes
$2,400

Puja inicial

Busque serenidad en las Grandes Montañas Humeantes, que incluye:

  • ﻿﻿Una impresionante cabaña alpina en el corazón de las Grandes Montañas Humeantes, NC para 6 invitados durante 4 noches
  • ﻿﻿Una impresionante terraza envolvente, comedor al aire libre y chimenea de gas en medio de interiores rústicos y chic
  • ﻿﻿Senderismo y pesca en su puerta, y el centro de Sylva a solo cinco minutos de distancia
  • ﻿﻿Servicios Premium para huéspedes para la planificación del viaje
  • ﻿﻿24 meses para viajar
Joya de México
$900

Puja inicial

Abrace el romance en México en un impresionante resort de lujo, que incluye:

  • ﻿﻿Una impresionante habitación principal en uno de los seis impresionantes resorts de lujo para dos invitados durante siete noches
  • ﻿﻿Amenidades de lujo que van desde amplias piscinas, comida de clase mundial y parques acuáticos, hasta spas, campos de golf y más
  • ﻿﻿Entretenimiento exclusivo en el lugar, acceso al centro de bienestar y tarifas preferenciales en golf

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!