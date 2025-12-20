PCFA Centro de Apoyo Financiero.

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Este compromiso apoya el 10% del estipendio de apoyo financiero de un agricultor a tiempo parcial.
Para los hogares que se comprometan con el apoyo financiero en este nivel, invitamos y alentamos a alguien del hogar a venir cada semana a recoger las verduras, frutas, setas y hierbas frescas semanales del hogar.
Los límites semanales incluyen:
- 5 aguacates
- 1 pequeña porción de setas
- 1 bolsa de papas
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¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!