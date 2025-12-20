PCFA Centro de Apoyo Financiero.

Este compromiso apoya el 10% del estipendio de apoyo financiero de un agricultor a tiempo parcial.





Para los hogares que se comprometan con el apoyo financiero en este nivel, invitamos y alentamos a alguien del hogar a venir cada semana a recoger las verduras, frutas, setas y hierbas frescas semanales del hogar.





Los límites semanales incluyen:

- 5 aguacates

- 1 pequeña porción de setas

- 1 bolsa de papas