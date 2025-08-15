Ballantyne Ridge High School PTSO

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Ballantyne Ridge High School PTSO

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PE y Uniformes Deportivos 2025

Conjunto de Ed. Física item
Conjunto de Ed. Física
$25

Cada conjunto incluye 1 camiseta Dri-Fit (azul o gris) y 1 par de pantalones cortos de 7 pulgadas en color negro.

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Camiseta de Ed. Física item
Camiseta de Ed. Física
$15

Camiseta Dri-Fit (azul o gris)

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Pantalones Cortos de Ed. Física item
Pantalones Cortos de Ed. Física
$15

Pantalones cortos de 7 pulgadas en color negro

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