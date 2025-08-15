PE y Uniformes Deportivos 2025

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Cada conjunto incluye 1 camiseta Dri-Fit (azul o gris) y 1 par de pantalones cortos de 7 pulgadas en color negro.
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Camiseta Dri-Fit (azul o gris)
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Pantalones cortos de 7 pulgadas en color negro
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