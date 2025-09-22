Pearland Junior High West PTA

Ofrecido por

Pearland Junior High West PTA

Acerca de las afiliaciones

"Pearland Junior High West PTA's Membresías de Patrocinio"

Gris
$66

Sin expiración

Patrocinio para 6 estudiantes

Reconocimiento en redes sociales

Negro
$132

Sin expiración

Patrocinio para 12 estudiantes

Reconocimiento en redes sociales

Nombre en cartelera de agradecimiento en pasillo prominente de la escuela

Granate
$264

Sin expiración

Patrocinio para 24 estudiantes

Reconocimiento en redes sociales

Nombre en cartelera de agradecimiento en pasillo prominente de la escuela

Nombre en materiales promocionales para eventos de la PTA (noche de tecnología y social de primavera)

Añadir una donación para Pearland Junior High West PTA

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!