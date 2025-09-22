"Pearland Junior High West PTA's Membresías de Patrocinio"

Ofrecido por
Acerca de las afiliaciones
Sin expiración
Patrocinio para 6 estudiantes
Reconocimiento en redes sociales
Sin expiración
Patrocinio para 12 estudiantes
Reconocimiento en redes sociales
Nombre en cartelera de agradecimiento en pasillo prominente de la escuela
Sin expiración
Patrocinio para 24 estudiantes
Reconocimiento en redes sociales
Nombre en cartelera de agradecimiento en pasillo prominente de la escuela
Nombre en materiales promocionales para eventos de la PTA (noche de tecnología y social de primavera)
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!