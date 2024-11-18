People In Progress Ministries

Ofrecido por

People In Progress Ministries

Acerca de esta tienda

People In Progress Ministries's shop

Snack Basket item
Snack Basket
$45
Assortment of chips, cookies, nuts, crackers, fruit snacks, soda and iced tea in a woven basket (if available).
Mochila Marrón Oscuro item
Mochila Marrón Oscuro item
Mochila Marrón Oscuro
$35
Mochila de cuero con mucho espacio para llevar lo que necesites. Las correas son ajustables y hay varios bolsillos que se abren y cierran con cremallera.
Bolso Cruzado de Cuero Marrón Claro item
Bolso Cruzado de Cuero Marrón Claro item
Bolso Cruzado de Cuero Marrón Claro
$35
Este bolso bandolera de cuero marrón claro es ideal para aquellos en movimiento. Hay muchos bolsillos y una correa para el hombro con la opción de un asa de mano si no deseas usar la correa para el hombro.
Michael Kors Bolso Bandolera Azul y Blanco item
Michael Kors Bolso Bandolera Azul y Blanco item
Michael Kors Bolso Bandolera Azul y Blanco
$125
Este lindo bolso azul, blanco y azul marino es perfecto para esas ocasiones especiales o simplemente porque sí. Este es un bolso auténtico. Si ordena uno, asegúrese de recogerlo de UPS o de que alguien esté disponible para aceptar el envío. Esto es por su seguridad.
Bolso Negro y Beige de Michael Kors item
Bolso Negro y Beige de Michael Kors item
Bolso Negro y Beige de Michael Kors
$130
Más y más personas prefieren llevar bolsos bandolera cuando salen de compras, etc. Es fácil de manejar para cualquier ocasión.
Añadir una donación para People In Progress Ministries

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!