Pep Rally En El Bolsillo Houston

Otorga entrada al evento y actividades. Todos los ingresos de este evento benefician a The Houston Graffiti and Street Art Museum, una organización de arte sin fines de lucro 501c3, ID fiscal 99-4393720.
Complemento VIP
$25
Otorga entrada premium con acceso a áreas exclusivas y comodidades VIP. Todos los ingresos benefician a The Houston Graffiti and Street Art Museum, una organización de arte sin fines de lucro 501c3, ID fiscal 99-4393720.
Complemento de ticket de rifa
$25
¡Prepárate para una increíble oportunidad de ganar fantásticos premios de rifa, como una impresión de arte fino firmada por GONZO247, una deliciosa canasta de Artefactos de Archivo, una pintura original en lienzo y mucho más! ¡Ni siquiera tienes que estar allí para ganar! Únete a nosotros mientras anunciamos a los afortunados ganadores a las 5:30 p.m. en el día del evento. Además, cada boleto que compras ayuda a apoyar a The Houston Graffiti and Street Art Museum, una maravillosa organización sin fines de lucro 501(c)(3)! ID fiscal: 99-4393720. ¡Buena suerte!
