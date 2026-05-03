Clase de permiso de conducir (a partir de 13 años)

Este curso para el permiso de conducir está diseñado para estudiantes mayores de 13 años que estén listos para adquirir conocimientos, confianza y habilidades de comunicación mientras se preparan para obtener su permiso de conducir. Los estudiantes se centrarán en las señales de tránsito, las normas de tránsito, los hábitos de conducción segura y situaciones reales de conducción, al tiempo que aprenden a comprender y aplicar estos conceptos a través de la lengua de señas americana (ASL). Participarán en debates, actividades interactivas y situaciones de práctica para desarrollar las habilidades necesarias para el examen del permiso y la conciencia vial en la vida cotidiana. La clase ayuda a los estudiantes a ir más allá de la lengua de señas americana (ASL) al desarrollar una mayor comprensión, una comunicación clara y confianza a través de la práctica guiada y la interacción entre compañeros. Esta clase está dirigida por personas sordas y se imparte en inglés, lo que crea un ambiente accesible y acogedor para los nuevos estudiantes.