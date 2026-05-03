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Clase de permiso de conducir (a partir de 13 años)

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Curso para obtener el permiso de conducir (a partir de 13 años)
$100

Este curso para el permiso de conducir está diseñado para estudiantes mayores de 13 años que estén listos para adquirir conocimientos, confianza y habilidades de comunicación mientras se preparan para obtener su permiso de conducir. Los estudiantes se centrarán en las señales de tránsito, las normas de tránsito, los hábitos de conducción segura y situaciones reales de conducción, al tiempo que aprenden a comprender y aplicar estos conceptos a través de la lengua de señas americana (ASL). Participarán en debates, actividades interactivas y situaciones de práctica para desarrollar las habilidades necesarias para el examen del permiso y la conciencia vial en la vida cotidiana. La clase ayuda a los estudiantes a ir más allá de la lengua de señas americana (ASL) al desarrollar una mayor comprensión, una comunicación clara y confianza a través de la práctica guiada y la interacción entre compañeros. Esta clase está dirigida por personas sordas y se imparte en inglés, lo que crea un ambiente accesible y acogedor para los nuevos estudiantes.

Curso para obtener el permiso de conducir (a partir de 13 años) (socios)
$75
Solo para miembros

Este curso para el permiso de conducir está diseñado para estudiantes mayores de 13 años que estén listos para adquirir conocimientos, confianza y habilidades de comunicación mientras se preparan para obtener su permiso de conducir. Los estudiantes se centrarán en las señales de tránsito, las normas de tránsito, los hábitos de conducción segura y situaciones reales de conducción, al tiempo que aprenden a comprender y aplicar estos conceptos a través de la lengua de señas americana (ASL). Participarán en debates, actividades interactivas y situaciones de práctica para desarrollar las habilidades necesarias para el examen del permiso y la conciencia vial en la vida cotidiana. La clase ayuda a los estudiantes a ir más allá de la lengua de señas americana (ASL) al desarrollar una mayor comprensión, una comunicación clara y confianza a través de la práctica guiada y la interacción entre compañeros. Esta clase está dirigida por personas sordas y se imparte en inglés, lo que crea un ambiente accesible y acogedor para los nuevos estudiantes.

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