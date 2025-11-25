"Pherm x Pure HFM Fundraiser"

Organizado por
Acerca de este evento
Puja inicial
¡Elabora 300 galones de cerveza con el maestro cervecero Henry! ¡Aprende todos los secretos de la elaboración de cerveza MÁS obtén una experiencia práctica de todo lo que se necesita para elaborar 300 galones de cerveza!
Puja inicial
¡Escápate a las salvajes y maravillosas montañas de Virginia Occidental! Ubicado en la cima de Snowshoe Mountain y a pocos pasos de las pistas, ¡pasa 3 noches en tu propio condominio de 3 habitaciones y 2 baños completos en el nivel superior! Con 1 cama king, 1 queen, 2 literas y un sofá cama, ¡tú y toda la familia pueden escapar a las montañas!
Puja inicial
¡Viste de rojo en el Capital One Arena! ¡Dos boletos en la sección 106 te llevan directamente a la acción durante 3 periodos de Hockey de los Caps!
Puja inicial
¡Pieza de arte dibujada a mano 1 de 1 por el local de Severna Park Vinnie Hager! 9" x 6"
Puja inicial
El Tour Introductorio y Degustación comienza con una descripción de la propiedad dirigida por un miembro conocedor del equipo de Dodon mientras disfrutas de una copa de vino de Dodon. Luego se procede al viñedo oriental, explicando cómo combinan prácticas agrícolas clásicas con tecnología moderna para crear un ecosistema diverso pero equilibrado. Después de un recorrido por la bodega y la sala de barricas, la visita termina con una degustación sentada de Dodon Sauvignon Blanc, Chardonnay, South Slope y Salute The Truth, y una discusión de las sutilezas del terruño de Dodon.
