"Pherm x Pure HFM Fundraiser"

El Tour Introductorio y Degustación comienza con una descripción de la propiedad dirigida por un miembro conocedor del equipo de Dodon mientras disfrutas de una copa de vino de Dodon. Luego se procede al viñedo oriental, explicando cómo combinan prácticas agrícolas clásicas con tecnología moderna para crear un ecosistema diverso pero equilibrado. Después de un recorrido por la bodega y la sala de barricas, la visita termina con una degustación sentada de Dodon Sauvignon Blanc, Chardonnay, South Slope y Salute The Truth, y una discusión de las sutilezas del terruño de Dodon.