Organizado por

Shady Lane Elementary School PTO

Philly Pretzel Factory Venta de Bandeja de Remache Grande

1 Gran bandeja de remaches cupón
$50

Philly Pretzel Factory - Venta de cupones de gran bandeja de remaches

  • $50 por cupón
  • Alimenta 20–25 invitados
  • Incluye 3 salsas de tu elección
  • Sin fecha de vencimiento - ¡compra ahora antes de que suban los precios!

⚠️ Fechas de bloqueo: Domingo del Super Bowl, Nochebuena y Nochevieja.

Perfecto para celebraciones de cumpleaños, fiestas en el aula, aperitivos, días de juego y más!

🗓️ Pedidos hasta: 10 de octubre
📬 Certificados enviados a casa la semana del 14 de octubre (¡a tiempo para las fiestas de Halloween!)

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!