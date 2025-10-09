Centennial Wrestling Boosters, Inc.

Organizado por

Centennial Wrestling Boosters, Inc.

Acerca de este evento

<h1>Día de la Foto - Lucha Centenaria</h1>

1820 Rimpau Ave

Corona, CA 92881, USA

Entrada general
$20

Este es el día de la foto INDIVIDUAL para nuestro equipo de lucha.

  • Haremos una foto de equipo en una fecha posterior; si quieres fotos individuales debes venir a este evento. Los luchadores pueden tomarse las fotos como quieran, en la pose que deseen, vistiendo lo que deseen; deben estar con el equipo.
  • Las fotos serán solo digitales y recibirás un enlace a tus fotos cuando estén listas.
  • Las fotos pueden ser utilizadas en redes sociales y/o en el anuario.
  • Las fotos serán tomadas por Basil Valdez y su hijo Adam (alumno). La familia Valdez donará la mitad de las ganancias a nuestro club de apoyo.
  • Las fotos cuestan $20.

Si tienes preguntas, por favor pregúntanos.

Gracias,

Entrenador Cross

Añadir una donación para Centennial Wrestling Boosters, Inc.

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!