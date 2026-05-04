Uniforme de Atletismo de los Pikes Peak Panthers

Cada atleta registrado recibirá un uniforme personalizado de Pikes Peak Panthers para atletismo, que incluye una camiseta y pantalones cortos de equipo. Este uniforme está incluido con su registro.



Por favor ten en cuenta: La imagen mostrada refleja el diseño real del uniforme.

El uniforme incluye:

Camiseta de Atletismo Personalizada

Pantalones Cortos de Atletismo Personalizados

Referencia de Talla (Tamaño del Modelo):

Para orientación de tallas, nuestros modelos están usando lo siguiente:

Niño: Youth Medium

Niña: Adult Women’s Small

Consejo de Talla: Si tu atleta está entre tallas o crece rápidamente, te recomendamos elegir una talla más grande para mayor comodidad y ajuste durante toda la temporada.