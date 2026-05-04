Pikes Peak Panthers Football & Cheer

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Uniforme de Atletismo de los Pikes Peak Panthers

Uniforme de Atletismo item
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Uniforme de Atletismo
Gratuito

Cada atleta registrado recibirá un uniforme personalizado de Pikes Peak Panthers para atletismo, que incluye una camiseta y pantalones cortos de equipo. Este uniforme está incluido con su registro.

Por favor ten en cuenta: La imagen mostrada refleja el diseño real del uniforme.

El uniforme incluye:

  • Camiseta de Atletismo Personalizada
  • Pantalones Cortos de Atletismo Personalizados

Referencia de Talla (Tamaño del Modelo):
Para orientación de tallas, nuestros modelos están usando lo siguiente:

  • Niño: Youth Medium
  • Niña: Adult Women’s Small

Consejo de Talla: Si tu atleta está entre tallas o crece rápidamente, te recomendamos elegir una talla más grande para mayor comodidad y ajuste durante toda la temporada.

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Conjunto de Chándal (Opcional) item
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Conjunto de Chándal (Opcional)
$65

Mantente listo dentro y fuera de la pista con nuestro Conjunto de Chándal Pikes Peak Panthers.


Este conjunto incluye un chándal personalizado del equipo y una mochila con cordón a juego, perfecto para calentamientos, viajes y mostrar orgullo de equipo.

Por favor ten en cuenta: La imagen mostrada es solo de referencia y no es el diseño final exacto. El chándal real incluirá una chaqueta con cremallera completa (no una sudadera).

El conjunto incluye:

  • Chándal Personalizado (Chaqueta y Pantalones)
  • Mochila con Cordón

Referencia de Talla (Tamaño del Modelo):
Para orientación de tallas, nuestros modelos están usando lo siguiente:

  • Niño: Youth Medium
  • Niña: Adult Women’s Small

Consejo de Talla: Si tu atleta está entre tallas o crece rápidamente, te recomendamos elegir una talla más grande para mayor comodidad y ajuste durante toda la temporada.

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