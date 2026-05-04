Uniforme de Atletismo de los Pikes Peak Panthers

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Cada atleta registrado recibirá un uniforme personalizado de Pikes Peak Panthers para atletismo, que incluye una camiseta y pantalones cortos de equipo. Este uniforme está incluido con su registro.
Por favor ten en cuenta: La imagen mostrada refleja el diseño real del uniforme.
El uniforme incluye:
Referencia de Talla (Tamaño del Modelo):
Para orientación de tallas, nuestros modelos están usando lo siguiente:
Consejo de Talla: Si tu atleta está entre tallas o crece rápidamente, te recomendamos elegir una talla más grande para mayor comodidad y ajuste durante toda la temporada.
Mantente listo dentro y fuera de la pista con nuestro Conjunto de Chándal Pikes Peak Panthers.
Este conjunto incluye un chándal personalizado del equipo y una mochila con cordón a juego, perfecto para calentamientos, viajes y mostrar orgullo de equipo.
Por favor ten en cuenta: La imagen mostrada es solo de referencia y no es el diseño final exacto. El chándal real incluirá una chaqueta con cremallera completa (no una sudadera).
El conjunto incluye:
Referencia de Talla (Tamaño del Modelo):
Para orientación de tallas, nuestros modelos están usando lo siguiente:
Consejo de Talla: Si tu atleta está entre tallas o crece rápidamente, te recomendamos elegir una talla más grande para mayor comodidad y ajuste durante toda la temporada.
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