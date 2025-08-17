<p>Pilar de Gloria Ministerio de Recaudación de Fondos y Crecimiento</p>

Organizado por
Acerca de esta rifa
¡Compra tu boleto para tener la oportunidad de ganar!
¡El socio que venda más boletos ganará una tarjeta de regalo de $500 para Tresor Cache Boutique! Asegúrate de identificar al socio que te refirió en "¿Cómo te enteraste de este evento?".
Los ganadores de premios se darán a conocer el 1 de diciembre, tendrás 2 semanas después de la fecha presentada para reclamar tu premio si eres el ganador.
¡Compra tus boletos (3) para tener la oportunidad de ganar!
¡El socio que venda más boletos ganará una tarjeta de regalo de $500 para Tresor Cache Boutique! Asegúrate de identificar al socio que te refirió en "¿Cómo te enteraste de este evento?".
Los ganadores de premios se darán a conocer el 1 de diciembre, tendrás 2 semanas después de la fecha presentada para reclamar tu premio si eres el ganador.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!