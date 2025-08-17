Pillar of Glory

Organizado por

Pillar of Glory

Acerca de esta rifa

<p>Pilar de Gloria Ministerio de Recaudación de Fondos y Crecimiento</p>

Rifa de Boletos
$10

¡Compra tu boleto para tener la oportunidad de ganar!


¡El socio que venda más boletos ganará una tarjeta de regalo de $500 para Tresor Cache Boutique! Asegúrate de identificar al socio que te refirió en "¿Cómo te enteraste de este evento?".


Los ganadores de premios se darán a conocer el 1 de diciembre, tendrás 2 semanas después de la fecha presentada para reclamar tu premio si eres el ganador.

Paquete Santísima Trinidad
$25
Esto incluye 3 boletos

¡Compra tus boletos (3) para tener la oportunidad de ganar!


Añadir una donación para Pillar of Glory

$

