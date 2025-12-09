Pines 4 Patas 2026

Patrocina un carril individual. Proporcionamos una señalización en el extremo del carril que incluye tu nombre y/o logotipo, reconocimiento en redes sociales y material promocional.





NOTA

El alquiler de bolos/zapatos no está incluido con el patrocinio del carril, si deseas jugar el día del evento, regístrate en la admisión general.





NOTA

Si prefieres jugar en el carril con tu logotipo/señalización, regístrate en la admisión general y cuando envíes la señalización/logotipo al correo electrónico que aparece abajo, indica el nombre del comprador(es) de bolo y asignaremos tu grupo al carril correcto.



Envía tus preferencias de señalización/logotipo a [email protected]

antes del 31 de marzo



