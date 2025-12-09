Pines 4 Patas 2026

Organizado por
Acerca de este evento
Waunakee, WI 53597, USA
Un boleto por jugador.
Incluye 3 juegos de bolos y alquiler de zapatos
Inicio a las 11:00 am
Patrocina un carril individual. Proporcionamos una señalización en el extremo del carril que incluye tu nombre y/o logotipo, reconocimiento en redes sociales y material promocional.
NOTA
El alquiler de bolos/zapatos no está incluido con el patrocinio del carril, si deseas jugar el día del evento, regístrate en la admisión general.
NOTA
Si prefieres jugar en el carril con tu logotipo/señalización, regístrate en la admisión general y cuando envíes la señalización/logotipo al correo electrónico que aparece abajo, indica el nombre del comprador(es) de bolo y asignaremos tu grupo al carril correcto.
Envía tus preferencias de señalización/logotipo a [email protected]
antes del 31 de marzo
Patrocinio de mesa, incluye cartel promocional en cada mesa del carril, reconocimiento en redes sociales y material promocional.
NOTA
El alquiler de bolos/zapatos no está incluido con el patrocinio de mesa, si deseas jugar el día del evento, regístrate en la admisión general.
Envía tus preferencias de señalización a [email protected] antes del 31 de marzo
$1 por boleto ... paquetes de 10 boletos
Elige un paquete, o aumenta tus posibilidades de ganar con varios paquetes, opciones para cada una de las tres rondas.
Habrá dos rondas cada una con carne y artículos de rifa.
Cada ronda tendrá múltiples ganadores de la rifa, la ronda final serán todos los boletos comprados en el bote para artículos de la rifa
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