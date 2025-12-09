Capital K9s

Organizado por

Capital K9s

Acerca de este evento

Pines 4 Patas 2026

301 S Century Ave

Waunakee, WI 53597, USA

Admisión General 11:00AM
$20

Un boleto por jugador.

Incluye 3 juegos de bolos y alquiler de zapatos

Inicio a las 11:00 am

Patrocinador de Carril
$250

Patrocina un carril individual. Proporcionamos una señalización en el extremo del carril que incluye tu nombre y/o logotipo, reconocimiento en redes sociales y material promocional.


NOTA

El alquiler de bolos/zapatos no está incluido con el patrocinio del carril, si deseas jugar el día del evento, regístrate en la admisión general.


NOTA

Si prefieres jugar en el carril con tu logotipo/señalización, regístrate en la admisión general y cuando envíes la señalización/logotipo al correo electrónico que aparece abajo, indica el nombre del comprador(es) de bolo y asignaremos tu grupo al carril correcto.


Envía tus preferencias de señalización/logotipo a [email protected]

antes del 31 de marzo


Patrocinador de Mesa
$100

Patrocinio de mesa, incluye cartel promocional en cada mesa del carril, reconocimiento en redes sociales y material promocional.


NOTA

El alquiler de bolos/zapatos no está incluido con el patrocinio de mesa, si deseas jugar el día del evento, regístrate en la admisión general.



Envía tus preferencias de señalización a [email protected] antes del 31 de marzo

Boletos Pre-ordenados de Rifa de Carne
$10

$1 por boleto ... paquetes de 10 boletos

Elige un paquete, o aumenta tus posibilidades de ganar con varios paquetes, opciones para cada una de las tres rondas.


Habrá dos rondas cada una con carne y artículos de rifa.

Cada ronda tendrá múltiples ganadores de la rifa, la ronda final serán todos los boletos comprados en el bote para artículos de la rifa

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