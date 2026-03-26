Latino Founders

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Acerca de este evento

PITCH LATINO PHOENIX

401 N 1st St

Phoenix, AZ 85004

🌟 Early Bird
$35
Disponible hasta 30 jun

Disponible del 1 de abril al 15 de mayo Estás adelantado al juego, y nos encanta eso por ti. Asegura el precio más bajo y preséntate sabiendo que apoyaste este movimiento desde el principio.

🔥 Standard
$45
Disponible hasta 15 ago

Disponible del 16 de mayo al 30 de junio Aún un valor increíble para una noche llena de inspiración, conexión y cultura. ¡Aprovecha el tuyo antes de que suban los precios!

🚪 At the Door
$55
Disponible hasta 24 sept

Available August 16th– September 24th

Walk-ins are welcome, but don't risk missing out. Seats fill up fast and the energy in that room is something you'll want to be part of.

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