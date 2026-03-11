Concord Magnet School PTA (PTSA Connecticut Congress)

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Acerca de este evento

Planta las Semillas, Apoya a CMS 🌱

Semillas de Tomate item
Semillas de Tomate
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Semillas de Tomate - $2 🌱🍅

¡Cultiva tus propios deliciosos tomates mientras apoyas a CMS! Cada compra incluye un paquete de semillas de tomate junto con instrucciones fáciles de seguir para plantar y crecer, lo que lo hace perfecto tanto para jardineros principiantes como experimentados.


¡Planta • Cultiva • Apoya a CMS!

Semillas de Guisante item
Semillas de Guisante
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Semillas de Guisante - $2 🌱🍅

¡Cultiva tus propios deliciosos tomates mientras apoyas a CMS! Cada compra incluye un paquete de semillas de guisante junto con instrucciones fáciles de seguir para plantar y crecer, lo que lo hace perfecto tanto para jardineros principiantes como experimentados.


¡Planta • Cultiva • Apoya a CMS!

Semillas de Judía Verde item
Semillas de Judía Verde
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Semillas de Judía Verde - $2 🌱🍅

¡Cultiva tus propios deliciosos tomates mientras apoyas a CMS! Cada compra incluye un paquete de semillas de judía verde junto con instrucciones fáciles de seguir para plantar y crecer, lo que lo hace perfecto tanto para jardineros principiantes como experimentados.


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Semillas de Pepino
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Semillas de Pepino - $2 🌱🍅

¡Cultiva tus propios deliciosos tomates mientras apoyas a CMS! Cada compra incluye un paquete de semillas de pepino junto con instrucciones fáciles de seguir para plantar y crecer, lo que lo hace perfecto tanto para jardineros principiantes como experimentados.


¡Planta • Cultiva • Apoya a CMS!

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Semillas de Girasol
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Semillas de Girasol - $2 🌱🍅

¡Cultiva tus propios deliciosos tomates mientras apoyas a CMS! Cada compra incluye un paquete de semillas de girasol junto con instrucciones fáciles de seguir para plantar y crecer, lo que lo hace perfecto tanto para jardineros principiantes como experimentados.


¡Planta • Cultiva • Apoya a CMS!

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