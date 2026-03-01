PlantCon Chicago 2026

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Acerca de este evento
$ 45 más impuestos para el GA (Entrada a las 10:00 am).
Nota: Se prohíben la solicitud y la comercialización para este tipo de boleto. Debes comprar un pase de la industria para promocionar tu negocio en PlantCon. Esto incluye ropa de marca, así como la distribución de tarjetas de presentación y materiales de marketing.
$ 125 más impuestos para el Pase de Entrada Temprana (ENTRADA A LAS 9:00 AM) + GA.
Nota: Se prohíben la solicitud y la comercialización para este tipo de boleto. Debes comprar un pase de la industria para promocionar tu negocio en PlantCon. Esto incluye ropa de marca, así como la distribución de tarjetas de presentación y materiales de marketing.
$ 249 más impuestos para el Pase de Acceso VIP (ENTRADA A LAS 8:00 AM) + GA.
Nota: Se prohíben la solicitud y la comercialización para este tipo de boleto. Debes comprar un pase de la industria para promocionar tu negocio en PlantCon. Esto incluye ropa de marca, así como la distribución de tarjetas de presentación y materiales de marketing.
Discounted $44 plus tax for GA (Entry at 10:00am). Must purchase a minimum of 3 tickets in order to purchase these tickets at this discounted price.
The best value PlantCon has to offer for multiple ticket purchase. Admission to PlantCon for both days, Saturday AND Sunday.
Note: Solicitation and marketing are prohibited for this ticket type. You must purchase an industry pass to promote your business at PlantCon. This includes branded apparel, as well as the distribution of business cards and marketing materials.
**If purchasing tickets with Apple Pay- Tickets will automatically be sent to the email registered to your Apple Pay account without asking for any additional contact information. If you have any issues locating your tickets please reach out to our team at [email protected].**
$39 plus tax for GA (Entry at 10:00am). Single-Entry pass for Sunday 6/21.
Lowest price! Day of tickets will go up to $45 plus tax at the door
Note: Solicitation and marketing are prohibited for this ticket type. You must purchase an industry pass to promote your business at PlantCon. This includes branded apparel, as well as the distribution of business cards and marketing materials.
**If purchasing tickets with Apple Pay- Tickets will automatically be sent to the email registered to your Apple Pay account without asking for any additional contact information. If you have any issues locating your tickets please reach out to our team at [email protected].**
$ 15 más impuestos. Se requiere un boleto para niños para TODOS los niños, independientemente de la edad, y debe comprarse con un boleto de adulto.
Nota: Este tipo de boleto NO incluye la Recepción de Apertura ni la Camiseta de la Convención ni la Entrada del Sábado.
$ 495 más impuestos. Tenlo todo con beneficios VIP, una exclusiva hora de entrada a las 8 am y la capacidad de promocionar tu negocio sin un stand.
Esta es una oportunidad promocional, no puedes facilitar transacciones en el lugar en este tipo de boleto. Si se descubre que los titulares del Pase de la Industria están vendiendo en el lugar, serán expulsados de PlantCon sin reembolso. Ten en cuenta que no todos los expositores estarán listos para vender productos a las 8 am.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!