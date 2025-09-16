PlantCon Los Angeles 2026

$ 45 más impuestos para el GA (Entrada a las 10:00 am).
Nota: Se prohíben la solicitud y la comercialización para este tipo de boleto. Debes comprar un pase de la industria para promocionar tu negocio en PlantCon. Esto incluye ropa de marca, así como la distribución de tarjetas de presentación y materiales de marketing.
$ 15 más impuestos. Se requiere un boleto para niños para TODOS los niños, independientemente de la edad, y debe comprarse con un boleto de adulto.
Nota: Este tipo de boleto NO incluye la Recepción de Apertura ni la Camiseta de la Convención ni la Entrada del Sábado.
$ 125 más impuestos para el Pase de Entrada Temprana (ENTRADA A LAS 9:00 AM) + GA.
Nota: Se prohíben la solicitud y la comercialización para este tipo de boleto. Debes comprar un pase de la industria para promocionar tu negocio en PlantCon. Esto incluye ropa de marca, así como la distribución de tarjetas de presentación y materiales de marketing.
$ 249 más impuestos para el Pase de Acceso VIP (ENTRADA A LAS 8:00 AM) + GA.
Nota: Se prohíben la solicitud y la comercialización para este tipo de boleto. Debes comprar un pase de la industria para promocionar tu negocio en PlantCon. Esto incluye ropa de marca, así como la distribución de tarjetas de presentación y materiales de marketing.
$ 495 más impuestos. Tenlo todo con beneficios VIP, una exclusiva hora de entrada a las 8 am y la capacidad de promocionar tu negocio sin un stand.
Esta es una oportunidad promocional, no puedes facilitar transacciones en el lugar en este tipo de boleto. Si se descubre que los titulares del Pase de la Industria están vendiendo en el lugar, serán expulsados de PlantCon sin reembolso. Ten en cuenta que no todos los expositores estarán listos para vender productos a las 8 am.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!