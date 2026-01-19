PlantCon Los Angeles 2026 - Friends and Family

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Acerca de este evento
$ 45 más impuestos para el GA (Entrada a las 10:00 am).
Nota: Se prohíben la solicitud y la comercialización para este tipo de boleto. Debes comprar un pase de la industria para promocionar tu negocio en PlantCon. Esto incluye ropa de marca, así como la distribución de tarjetas de presentación y materiales de marketing.
$ 15 más impuestos. Se requiere un boleto para niños para TODOS los niños, independientemente de la edad, y debe comprarse con un boleto de adulto.
Nota: Este tipo de boleto NO incluye la Recepción de Apertura ni la Camiseta de la Convención ni la Entrada del Sábado.
$35 plus tax for GA (Entry at 10:00am). Single-Entry pass for Sunday 2/22.
Lowest price! Day of tickets will be $40 plus tax at the door
Note: Solicitation and marketing are prohibited for this ticket type. You must purchase an industry pass to promote your business at PlantCon. This includes branded apparel, as well as the distribution of business cards and marketing materials.
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