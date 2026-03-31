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Acerca de este evento
JUGAR con ARCILLA
Una clase de 90 minutos con oportunidades para crear arte, socializar, conocer a supervivientes y familias.
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