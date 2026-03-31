Lie Down Or Stand Up

Organizado por

Lie Down Or Stand Up

Acerca de este evento

JUGAR con ARCILLA

800 E Grant St

Orlando, FL 32806, USA

Surviviente Pediátrico (8-21 años)
Gratuito

JUGAR con ARCILLA

Una clase de 90 minutos con oportunidades para crear arte, socializar, conocer a supervivientes y familias.

Padre/Tutor
$20

JUGAR con ARCILLA

Una clase de 90 minutos con oportunidades para crear arte, socializar, conocer a supervivientes y familias.

Voluntario
Gratuito

Voluntarios: ¿Interesado en ser voluntario en Jugar con Arcilla u otros eventos?

Donar
$20

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