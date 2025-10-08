Partnership for Children of Lincoln and Gaston Counties

Partnership for Children of Lincoln and Gaston Counties

<div>Plum Krazy Play Domingo FUND-AYE!</div>

¡Hola amigos!

¡Estamos EMOCIONADOS de tenerte con nosotros en nuestro evento de recaudación de fondos del domingo!

Los boletos de rifa son GRATIS (los boletos para Plum Krazy Play se venden por separado).

Por favor selecciona un boleto de rifa para cada miembro de tu familia que asistirá.

Esto asegurará que tengamos el número correcto de "Cositas" para todos ustedes que asistan. 😊

