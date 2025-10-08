<div>Plum Krazy Play Domingo FUND-AYE!</div>

Organizado por
Acerca de esta rifa
¡Hola amigos!
¡Estamos EMOCIONADOS de tenerte con nosotros en nuestro evento de recaudación de fondos del domingo!
Los boletos de rifa son GRATIS (los boletos para Plum Krazy Play se venden por separado).
Por favor selecciona un boleto de rifa para cada miembro de tu familia que asistirá.
Esto asegurará que tengamos el número correcto de "Cositas" para todos ustedes que asistan. 😊
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!