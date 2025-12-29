Partnership for Children of Lincoln and Gaston Counties

Organizado por

Partnership for Children of Lincoln and Gaston Counties

Acerca de esta rifa

Plum Krazy Play Sunday FUND-AYE!

Evento RSVP y Boleta de Rifa (Una oportunidad de ganar por boleto)
Gratuito

¡Hola amigos!

¡Estamos EMOCIONADOS de que te unas a nosotros en nuestro evento de recaudación de fondos de Domingo de DIVERSIÓN!

Los Boletos de Rifa son GRATIS (las entradas de Plum Krazy Play se venden por separado).

Por favor elige un boleto de rifa para cada miembro de la familia que asistirá.
Esto nos ayudará a asegurarnos de tener la cantidad correcta de

Añadir una donación para Partnership for Children of Lincoln and Gaston Counties

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!