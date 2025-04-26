<p>Parada en la piscina</p>

Elige entre crema irlandesa, avellana o vainilla francesa (pregunta a nuestros amables empleados si hay algún sabor sorpresa en la parte de atrás). ¿Por qué los granos de café no se pelean? Prefieren tomarse el café expreso en paz.

Elige entre crema irlandesa, avellana o vainilla francesa (pregunta a nuestros amables empleados si hay algún sabor sorpresa en la parte de atrás). ¿Por qué los granos de café no se pelean? Prefieren tomarse el café expreso en paz.

Más detalles...