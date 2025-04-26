<p>Parada en la piscina</p>

Ofrecido por
¡Un clásico costero! Una taza de sopa de almejas con galletas.
¿Qué hace enojar a los perros calientes? ¡Ser asados!
¡Michaelangelo estaría celoso! Queso Cowabunga, Pepperoni Perfecto, ¡o Hawaiiano relajado!
¿Cuál es el cerdo favorito de Batman? Goth- Ham. Un mas....¿Qué dijo el cerdo cuando ganó la carrera? ¡Estoy actuándolo como jamón!
¡Es un delito contra la seguridad Nacho-nal no tener Nachos en el puesto de comida!
Nada te lleva de vuelta a los años 90 como una buena taza de fideos instantáneos. Carne, pollo o camarones. ¿Qué cantó el fideo al tenedor? ¡Vamos! ¡Hagamos el twist!.....¡Girando y girando y girando y girando!
¡Aquí no hay im-pastas, esto es lo auténtico! Rápido.....¿Qué dijo Arnold Schwarzenegger antes de comer macarrones? ¡PASTA LA VISTA BABY!
¿Qué le dijo el Bagel al Queso Crema? Eres mi Todo. ¿Qué le dijo el Queso Crema al Bagel? Eres tan Cursi.
¡Tenemos una variedad de opciones para ti!
Un dónut, no le diremos a tu mamá..
¿Qué le dice un plátano a otro? ¡Vámonos, que nos pelan!
¿Cómo se limpian los dientes los ratones? Aquí tienes la pista........Es un queso que se hace hebras.
¿Qué le dice una uva a otra? "¡Uvamonos de aquí!"
¿Por qué las barras de granola son malas para guardar secretos? Porque siempre se desmoronan bajo presión.
¿Qué tipo de dulce nunca llega a tiempo? ChocoLATE
¿Qué corre pero no puede caminar? ¡Agua!
¡Consigue algo mientras haya existencias! ¡Este es un producto caliente (sin juegos de palabras)!
¡Tu color favorito = electrolitos!
¡Claro que sí! ¡Tenemos lo que necesitas!
¡Para aquellos que solo buscan el acompañamiento!
¿Sabías que los tamales son realmente buenos guardando secretos? Saben cómo mantenerlo envuelto.
