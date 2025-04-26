Lincoln City Swim Club

Lincoln City Swim Club

<p>Parada en la piscina</p>

Sopa de Almejas item
Sopa de Almejas
$2.50

¡Un clásico costero! Una taza de sopa de almejas con galletas.

Costco Hotdog item
Costco Hotdog
$3

¿Qué hace enojar a los perros calientes? ¡Ser asados!

Pizza - Una rebanada item
Pizza - Una rebanada
$3

¡Michaelangelo estaría celoso! Queso Cowabunga, Pepperoni Perfecto, ¡o Hawaiiano relajado!

Sándwiches de Cerdo Desmenuzado item
Sándwiches de Cerdo Desmenuzado
$4.50

¿Cuál es el cerdo favorito de Batman? Goth- Ham. Un mas....¿Qué dijo el cerdo cuando ganó la carrera? ¡Estoy actuándolo como jamón!

Nachos item
Nachos
$3

¡Es un delito contra la seguridad Nacho-nal no tener Nachos en el puesto de comida!

Taza de fideos instantáneos
$2.50

Nada te lleva de vuelta a los años 90 como una buena taza de fideos instantáneos. Carne, pollo o camarones. ¿Qué cantó el fideo al tenedor? ¡Vamos! ¡Hagamos el twist!.....¡Girando y girando y girando y girando!

Taza de Macarrones con Queso al Horno item
Taza de Macarrones con Queso al Horno
$3

¡Aquí no hay im-pastas, esto es lo auténtico! Rápido.....¿Qué dijo Arnold Schwarzenegger antes de comer macarrones? ¡PASTA LA VISTA BABY!

Carne y Brócoli con Arroz Frito item
Carne y Brócoli con Arroz Frito
$7.50
¿Qué le dijo el arroz al huevo? "¡Nos vemos en el wok!"
Bagels con Queso Crema
$3

¿Qué le dijo el Bagel al Queso Crema? Eres mi Todo. ¿Qué le dijo el Queso Crema al Bagel? Eres tan Cursi.

Bolsa de Papas Fritas/ Palomitas de Maíz item
Bolsa de Papas Fritas/ Palomitas de Maíz
$1.25

¡Tenemos una variedad de opciones para ti!

Dónut
$2.50

Un dónut, no le diremos a tu mamá..

Fruta Fresca item
Fruta Fresca
$1

¿Qué le dice un plátano a otro? ¡Vámonos, que nos pelan!

String Cheese item
String Cheese
$1

¿Cómo se limpian los dientes los ratones? Aquí tienes la pista........Es un queso que se hace hebras.

Snack de Fruta
$1

¿Qué le dice una uva a otra? "¡Uvamonos de aquí!"

Granola Bar item
Granola Bar
$1

¿Por qué las barras de granola son malas para guardar secretos? Porque siempre se desmoronan bajo presión.

Barra de dulce
$2

¿Qué tipo de dulce nunca llega a tiempo? ChocoLATE

Botella de Agua
$1.50

¿Qué corre pero no puede caminar? ¡Agua!

Taza de Chocolate Caliente item
Taza de Chocolate Caliente
$1.50

¡Consigue algo mientras haya existencias! ¡Este es un producto caliente (sin juegos de palabras)!

Café
$1.50
¿Por qué el café se fue a la escuela? Porque necesitaba un poco de concentración.
Café Helado item
Café Helado
$2.75
Elige entre crema irlandesa, avellana o vainilla francesa (pregunta a nuestros amables empleados si hay algún sabor sorpresa en la parte de atrás). ¿Por qué los granos de café no se pelean? Prefieren tomarse el café expreso en paz.
Té Helado (sin azúcar o endulzado) / Té Caliente
$2
¿Qué quería el té para su boda? TÉ-nía que ser formal.
Vaso de Jugo
$1
¿Qué le dice un pez a otro? ¡Nada!
Gatorade item
Gatorade
$2

¡Tu color favorito = electrolitos!

Soda
$2
¿Cuál era el género de música favorito de la soda? ¡Pop, por supuesto!
AGOTADO: 1 Enchilada con Arroz y Frijoles item
AGOTADO: 1 Enchilada con Arroz y Frijoles
$7.50

¡Claro que sí! ¡Tenemos lo que necesitas!

AGOTADO: Solo Arroz y Frijoles item
AGOTADO: Solo Arroz y Frijoles
$3

¡Para aquellos que solo buscan el acompañamiento!

AGOTADO: 1 Tamal con Arroz y Frijoles item
AGOTADO: 1 Tamal con Arroz y Frijoles
$7.50

¿Sabías que los tamales son realmente buenos guardando secretos? Saben cómo mantenerlo envuelto.

