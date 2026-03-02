Poolside Pitstop March 2026

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A coastal classic- one cup of Clam Chowder with crackers.
Chips, cheese, chicken and tomatos
Two chicken tacos in a soft tortilla with you choice of toppings
¡Michaelangelo estaría celoso! Queso Cowabunga, Pepperoni Perfecto, ¡o Hawaiiano relajado!
Nada te lleva de vuelta a los años 90 como una buena taza de fideos instantáneos. Carne, pollo o camarones. ¿Qué cantó el fideo al tenedor? ¡Vamos! ¡Hagamos el twist!.....¡Girando y girando y girando y girando!
¿Qué le dijo el Bagel al Queso Crema? Eres mi Todo. ¿Qué le dijo el Queso Crema al Bagel? Eres tan Cursi.
¡Tenemos una variedad de opciones para ti!
Un dónut, no le diremos a tu mamá..
¿Qué le dice un plátano a otro? ¡Vámonos, que nos pelan!
¿Cómo se limpian los dientes los ratones? Aquí tienes la pista........Es un queso que se hace hebras.
¿Qué le dice una uva a otra? "¡Uvamonos de aquí!"
¿Por qué las barras de granola son malas para guardar secretos? Porque siempre se desmoronan bajo presión.
¿Qué tipo de dulce nunca llega a tiempo? ChocoLATE
¿Qué corre pero no puede caminar? ¡Agua!
¡Consigue algo mientras haya existencias! ¡Este es un producto caliente (sin juegos de palabras)!
¡Tu color favorito = electrolitos!
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