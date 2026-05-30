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Poolside Pitstop May 2026

Clam Chowder item
Clam Chowder
$5

A coastal classic- one cup of Clam Chowder with crackers.

Nachos item
Nachos
$3

Chips, cheese, chicken and tomatos

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2 Chicken Tacos item
2 Chicken Tacos
$8

Two chicken tacos in a soft tortilla with you choice of toppings

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Pizza - Una rebanada item
Pizza - Una rebanada
$3

¡Michaelangelo estaría celoso! Queso Cowabunga, Pepperoni Perfecto, ¡o Hawaiiano relajado!

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Taza de fideos instantáneos
$2.50

Nada te lleva de vuelta a los años 90 como una buena taza de fideos instantáneos. Carne, pollo o camarones. ¿Qué cantó el fideo al tenedor? ¡Vamos! ¡Hagamos el twist!.....¡Girando y girando y girando y girando!

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Bagels con Queso Crema
$3

¿Qué le dijo el Bagel al Queso Crema? Eres mi Todo. ¿Qué le dijo el Queso Crema al Bagel? Eres tan Cursi.

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Muffin
$2
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Bolsa de Papas Fritas/ Palomitas de Maíz item
Bolsa de Papas Fritas/ Palomitas de Maíz
$1.25

¡Tenemos una variedad de opciones para ti!

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Dónut
$2

Un dónut, no le diremos a tu mamá..

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Fruta Fresca item
Fruta Fresca
$1

¿Qué le dice un plátano a otro? ¡Vámonos, que nos pelan!

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String Cheese item
String Cheese
$1

¿Cómo se limpian los dientes los ratones? Aquí tienes la pista........Es un queso que se hace hebras.

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Snack de Fruta
$1

¿Qué le dice una uva a otra? "¡Uvamonos de aquí!"

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Granola Bar item
Granola Bar
$1

¿Por qué las barras de granola son malas para guardar secretos? Porque siempre se desmoronan bajo presión.

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Barra de dulce
$2

¿Qué tipo de dulce nunca llega a tiempo? ChocoLATE

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Botella de Agua
$1

¿Qué corre pero no puede caminar? ¡Agua!

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Taza de Chocolate Caliente item
Taza de Chocolate Caliente
$1.50

¡Consigue algo mientras haya existencias! ¡Este es un producto caliente (sin juegos de palabras)!

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Café
$1.50
¿Por qué el café se fue a la escuela? Porque necesitaba un poco de concentración.
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Té Helado (sin azúcar o endulzado) / Té Caliente
$2
¿Qué quería el té para su boda? TÉ-nía que ser formal.
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Vaso de Jugo
$1
¿Qué le dice un pez a otro? ¡Nada!
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Gatorade item
Gatorade
$2

¡Tu color favorito = electrolitos!

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