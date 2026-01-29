Pope John Paul II Home & School

Pope John Paul II Home & School

Acerca de esta rifa

2026 Bolsa de diseñador Bingo Add-Ons

Bingo Dauber
$2

One bingo dauber

Paquete de Bingo Extra Regular
$15
Two Extra Regular Bingo Packets (24 games)
$25

Two extra packets covering all 12 regular games each. Best value!


Add-on only — event ticket required.

Hoja de 10 Boletos de Rifa
$10

Esto es para una hoja de 10 Boletos de Rifa que pueden ser utilizados en las rifas generales. ¡Compra 10 boletos y obtén uno gratis!

Rifa de Bolsa Especial - Boleto Individual
$5

Boleto individual para la Rifa de Bolsa Especial

Rifa de Bolsa Especial - Brazo de Longitud (10 Boletos)
$25

10 boletos para la rifa de la bolsa especial

Tarjeta de Bingo Especial Individual
$5

Tarjeta de Bingo Especial Individual

4 Tarjetas de Bingo Especial
$15
Añadir una donación para Pope John Paul II Home & School

$

