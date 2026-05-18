Instrucciones de formación práctica en Derecho de Inmigración (Asuntos del DHS)

Al inscribirse en estas Instrucciones de Práctica, el participante se compromete a no ejercer la abogacía no autorizada ni a proporcionar servicios legales de inmigración incompetentes. Solo los abogados titulados y los representantes acreditados del Departamento de Justicia están autorizados para prestar servicios legales de inmigración. Si el participante no es un abogado colegiado ni un representante acreditado por el Departamento de Justicia, no está autorizado a prestar servicios legales de inmigración sin la supervisión de un abogado licenciado que ejerza derecho de inmigración o de un representante acreditado por el Departamento de Justicia. Si el participante es un abogado licenciado pero no tiene conocimientos, información y experiencia adecuados en todos los aspectos de la ley y procedimientos de inmigración, no es competente para prestar servicios legales de inmigración sin la supervisión de un abogado licenciado que ejerza derecho de inmigración o un representante acreditado por el Departamento de Justicia.





Esta capacitación proporciona instrucciones únicamente sobre las prácticas en derecho de inmigración (asuntos del DHS).

NO hace lo siguiente:

- Otorgar créditos de educación jurídica continua (CLE)

- Ofrecer horas pro bono o de voluntariado (consulte en [email protected] sobre horas pro bono u oportunidades de voluntariado dentro de SCEAIR)

- Sirve como curso fundamental en derecho de inmigración, si bien ofrece una visión general de diversas leyes de inmigración como parte de la formación práctica

Sí lo hace:

- Proporcionar orientación sobre la recopilación de los documentos y la información necesarios para preparar casos ante el USCIS

- Proporcione instrucciones detalladas sobre cómo completar los formularios del USCIS y, posteriormente, presentar las solicitudes completadas ante el USCIS

- Aborde asuntos de derecho migratorio y situaciones generales relacionadas con la etapa posterior a la presentación de casos ante el USCIS





Información sobre el horario:

· Formación en línea (Vía Teams)

· Instrucciones de 10 semanas para la formación práctica, limitada exclusivamente a asuntos relacionados con el Department of Homeland Security (DHS) principalmente, los United States Citizenship and Immigration Services (USCIS)

· Cronograma e instrucciones de la formación práctica:

Anexo Uno: Sábados de 7:30 p.m. a 9:30 p.m. CST*

Anexo Dos: Domingos de 7:30 p.m. a 9:30 p.m. CST*

* Flexibilidad en los horarios

· Instrucción individual y en grupos reducidos (1-5 participantes)

Se proporcionan las mismas instrucciones tanto los sábados como los domingos