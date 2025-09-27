Praise Fest 2026🎤🌟

Organizado por
Acerca de este evento
Otorga entrada al evento con acceso a comodidades y actividades estándar.
Otorga entrada premium con acceso a áreas exclusivas y comodidades VIP.
Estar en el escenario, en el área del artista. (No podrás estar en el escenario durante la presentación del artista. Pero es un área oculta del público donde los artistas esperan para actuar. Esto es para mantener las cosas organizadas y seguras de accidentes para la presentación del artista.)
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!