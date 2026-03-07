<p>Sorteo de TV de Oración Es Lo Que Hacemos Primavera 2026</p>

Acerca de esta rifa
Un boleto permite una oportunidad para ganar un televisor de 55". Cada boleto comprado aumenta la oportunidad de ganar.
Comprar un boleto NO garantiza ganar un televisor, pero permite que cada boleto comprado participe en el sorteo.
Tres boletos permiten tres veces la oportunidad de ganar un televisor de 55". Cada boleto comprado aumenta la oportunidad de ganar. Comprar un boleto NO garantiza ganar un televisor, pero permite que cada boleto comprado participe en el sorteo.
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