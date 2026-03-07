Prayer Is What We Do

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Prayer Is What We Do

Acerca de esta rifa

<p>Sorteo de TV de Oración Es Lo Que Hacemos Primavera 2026</p>

1 Boleto de Rifa = 1 Oportunidad de Ganar
$10

Un boleto permite una oportunidad para ganar un televisor de 55". Cada boleto comprado aumenta la oportunidad de ganar.

Comprar un boleto NO garantiza ganar un televisor, pero permite que cada boleto comprado participe en el sorteo.

3 Boletos de Rifa = 3 Oportunidades de Ganar
$8.33
Esto incluye 3 boletos

Tres boletos permiten tres veces la oportunidad de ganar un televisor de 55". Cada boleto comprado aumenta la oportunidad de ganar. Comprar un boleto NO garantiza ganar un televisor, pero permite que cada boleto comprado participe en el sorteo.

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