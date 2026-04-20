Preview Event Tickets - Threaded Revival: The Junior League Grand Strand Rummage Sale 2026
10177 N Kings Hwy
Myrtle Beach, SC 29572, USA
Entrada VIP: Evento de Vista Previa de Threaded Revival 2025
$50
Acceso VIP – Donación de $50 (Solo 30 entradas disponibles) Entrada a las 5:30 PM – Acceso anticipado para comprar antes de la Admisión General; Bolsa de tela exclusiva de Threaded Revival para compras; Aperitivos, bebidas y entretenimiento en vivo
Acceso VIP – Donación de $50 (Solo 30 entradas disponibles) Entrada a las 5:30 PM – Acceso anticipado para comprar antes de la Admisión General; Bolsa de tela exclusiva de Threaded Revival para compras; Aperitivos, bebidas y entretenimiento en vivo
Entrada de Acceso General: Evento de Vista Previa de Threaded Revival 2025
$35
Acceso General – Donación de $35 (Solo 40 entradas disponibles) Entrada a las 6:00 PM – Compra antes de que la venta pública abra; Bolsa de papel kraft de Threaded Revival para compras; Aperitivos, bebidas y entretenimiento en vivo
Acceso General – Donación de $35 (Solo 40 entradas disponibles) Entrada a las 6:00 PM – Compra antes de que la venta pública abra; Bolsa de papel kraft de Threaded Revival para compras; Aperitivos, bebidas y entretenimiento en vivo
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