Pride After Dark 2025

Permite la entrada al evento con acceso a comodidades y actividades estándar.
Permite la entrada al evento con acceso a comodidades y actividades estándar.
Mesa Reservada
$150
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos
Reserva una mesa completa para recibir una tarifa reducida y garantizar un asiento junto a tus amigos y un lugar cerca del escenario!
Reserva una mesa completa para recibir una tarifa reducida y garantizar un asiento junto a tus amigos y un lugar cerca del escenario!
Mesa VIP
$500
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos
¡Para aquellos que quieren el mejor asiento en la casa! Reserve una Mesa VIP para garantizar una ubicación justo al lado del escenario, un encuentro en el backstage y una ronda de bebidas gratis para comenzar la noche!
¡Para aquellos que quieren el mejor asiento en la casa! Reserve una Mesa VIP para garantizar una ubicación justo al lado del escenario, un encuentro en el backstage y una ronda de bebidas gratis para comenzar la noche!
Añadir una donación para BTown Pride, INC
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!