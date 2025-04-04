Pride After Dark 2025

200 N Front St

Burlington, IA 52601, USA

Admisión General
$20
Permite la entrada al evento con acceso a comodidades y actividades estándar.
Mesa Reservada
$150
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos
Reserva una mesa completa para recibir una tarifa reducida y garantizar un asiento junto a tus amigos y un lugar cerca del escenario!
Mesa VIP
$500
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos
¡Para aquellos que quieren el mejor asiento en la casa! Reserve una Mesa VIP para garantizar una ubicación justo al lado del escenario, un encuentro en el backstage y una ronda de bebidas gratis para comenzar la noche!
Añadir una donación para BTown Pride, INC

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!