Pride AfterDark: Fiesta de recaudación de fondos de la fiesta Pride de Corvallis

Corvallis, OR 97333, USA
All Tickets include free food + admission.
This ticket includes a drink ticket for a drink to be redeemed at the bar.
Also includes a free raffle ticket.
All Tickets include free food + admission.
Also includes a free raffle ticket.
10 random Tier 1 tickets will receive a free AfterDark T-Shirt!
All Tickets include free food + admission.
Also includes a free raffle ticket.
10 random Tier 2 tickets will receive a free AfterDark T-Shirt!
All Tickets include free food + admission.
Also includes a free raffle ticket.
10 random Tier 3 tickets will receive a free AfterDark T-Shirt!
Subsidized Ticket reserved for low-income, LGBTQIA+. or QTIBIPOC Folks preferably.
All Tickets include free food + admission.
Also includes a free raffle ticket.
Entrada subsidiada reservada para personas de bajos ingresos, LGBTQIA+ o personas QTIBIPOC preferiblemente.
Todas las entradas incluyen comida gratuita + admisión.
También incluye un boleto de rifa gratuito.
Todas las entradas incluyen comida gratuita + admisión.
También incluye un boleto de rifa gratuito.
Las entradas VIP recibirán una camiseta gratuita de AfterDark y asientos en primera fila durante el espectáculo de drag queens.
Incluye una reserva de mesa junto al escenario + admisión para 6 personas. Incluye comida gratuita + boletos de rifa.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!