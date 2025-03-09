Pride Month Kickoff: Brunch de Drag Queens

🎟 Primera Sesión ($75) Entrada a la Primera Sesión del Drag Brunch de Inicio del Orgullo 🕛 Puertas Abiertas: 11:30 AM | Espectáculo y Primer Plato Servido: 12:00 PM
✅ Brunch de tres platos incluido
✅ Asiento garantizado para todos los invitados
✅ Para asegurar que te sientes con tu grupo, recomendamos comprar las entradas juntas
Desglose del Boleto:
-Brunch de Tres Platos: $47
-Entretenimiento: $13
-Donación a Henderson KY Pride: $15
🎟 Primera Sesión ($75) Entrada a la Primera Sesión del Drag Brunch de Inicio del Orgullo 🕛 Puertas Abiertas: 11:30 AM | Espectáculo y Primer Plato Servido: 12:00 PM
✅ Brunch de tres platos incluido
✅ Asiento garantizado para todos los invitados
✅ Para asegurar que te sientes con tu grupo, recomendamos comprar las entradas juntas
Desglose del Boleto:
-Brunch de Tres Platos: $47
-Entretenimiento: $13
-Donación a Henderson KY Pride: $15
🎟 Segundo Turno- 1:30pm
$75
"🎟 Segunda Sesión ($75) Entrada a la Segunda Sesión del Brunch Drag de Inicio del Orgullo 🕛 Puertas Abiertas: 1:00 PM | Espectáculo y Primer Plato Servido: 1:30 PM
✅ Brunch de tres tiempos incluido ✅ Asiento garantizado para todos los invitados ✅ Para asegurarse de sentarse con su grupo, recomendamos comprar las entradas juntas
Desglose del Ticket: -Brunch de Tres Tiempos: $47 -Entretenimiento: $13 -Donación a Henderson KY Pride: $15"
"🎟 Segunda Sesión ($75) Entrada a la Segunda Sesión del Brunch Drag de Inicio del Orgullo 🕛 Puertas Abiertas: 1:00 PM | Espectáculo y Primer Plato Servido: 1:30 PM
✅ Brunch de tres tiempos incluido ✅ Asiento garantizado para todos los invitados ✅ Para asegurarse de sentarse con su grupo, recomendamos comprar las entradas juntas
Desglose del Ticket: -Brunch de Tres Tiempos: $47 -Entretenimiento: $13 -Donación a Henderson KY Pride: $15"
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