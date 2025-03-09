Pride Month Kickoff: Brunch de Drag Queens

🎟 Primera Sesión ($75) Entrada a la Primera Sesión del Drag Brunch de Inicio del Orgullo 🕛 Puertas Abiertas: 11:30 AM | Espectáculo y Primer Plato Servido: 12:00 PM ✅ Brunch de tres platos incluido ✅ Asiento garantizado para todos los invitados ✅ Para asegurar que te sientes con tu grupo, recomendamos comprar las entradas juntas Desglose del Boleto: -Brunch de Tres Platos: $47 -Entretenimiento: $13 -Donación a Henderson KY Pride: $15

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