Prideoween- Íconos de la música

Dalton
General Admission – On Sale Now!
Snag your spot at Berkshire Pride’s Prideoween: Music Icons Edition admission to the spookiest (and most fabulous) party of the year—complete with a high-energy drag show with local drag performers Bella Santarella, Poppy DaBubbly, Vuronika Baked and Jackie Leggs, dancing with DJ BFG, and all the Prideoween magic you know and love.
Quantities are limited, so grab yours now!
¡Compra 1, Da 1 Entrada - ¡Expande el Orgullo!
Cuando compras una entrada Comprar 1, Dar 1, no solo estás asegurando tu lugar en Prideoween—también estás cubriendo el costo para alguien de nuestra comunidad que de otra manera no podría asistir. Es una forma sencilla de ayudar a mantener nuestros eventos acogedores, accesibles e inclusivos para todos.
Thanks to our Buy 1, Give 1 Supporters –
we have a limited number of tickets available by request.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!