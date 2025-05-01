St. Columba's Episcopal Church

Organizado por

St. Columba's Episcopal Church

Acerca de este evento

<strong>Depósitos y Pagos de Retiro Privado - 1 de junio de 2025+</strong>

12835 Sir Francis Drake Blvd

Inverness, CA 94937, USA

Estancia Privada - Habitación Regular
$100

Tarifa de retiro privado para habitaciones regulares por persona, por noche

Estancia Privada - Individual de San José
$150

Tarifa de retiro privado por noche para San José para individual

San José es una habitación premium con medio baño privado, chimenea, cama queen, escritorio y terraza privada.

Estancia Privada - San José para dos personas
$250

Tarifa de retiro privado por noche para San José para ocupación doble.

San José es una habitación premium con medio baño privado, chimenea, cama queen, escritorio y terraza privada.

Añadir una donación para St. Columba's Episcopal Church

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!