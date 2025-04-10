Mujeres Profesionales en la Construcción - Rifa de Cobertizo

5 Boletos para participar y ganar un Cobertizo de Lujo bellamente construido, construido por el comité de Mujeres Profesionales en Construcción y los estudiantes de Elevate Academy. Tu boleto apoya a la Asociación de Contratistas de Construcción del Valle de Snake River y empodera a la próxima generación de estudiantes para perseguir los oficios. Buena suerte!

5 Boletos para participar y ganar un Cobertizo de Lujo bellamente construido, construido por el comité de Mujeres Profesionales en Construcción y los estudiantes de Elevate Academy. Tu boleto apoya a la Asociación de Contratistas de Construcción del Valle de Snake River y empodera a la próxima generación de estudiantes para perseguir los oficios. Buena suerte!

Más detalles...