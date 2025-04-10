Snake River Valley Building Contractors Association
Acerca de esta rifa
Mujeres Profesionales en la Construcción - Rifa de Cobertizo
Boleto de Rifa de Cobertizo de Lujo - 1 oportunidad
$25
Participa para ganar un Cobertizo de Lujo bellamente construido, construido por Professional Women in Building Committee y los estudiantes de Elevate Academy.
Tu boleto apoya a la Asociación de Contratistas de Construcción del Valle de Snake River y empodera a la próxima generación de estudiantes para perseguir los oficios.
Buena suerte!
Boleto de Rifa de Cobertizo de Lujo - 5 oportunidades
$100
5 Boletos para participar y ganar un Cobertizo de Lujo bellamente construido, construido por el comité de Mujeres Profesionales en Construcción y los estudiantes de Elevate Academy.
Tu boleto apoya a la Asociación de Contratistas de Construcción del Valle de Snake River y empodera a la próxima generación de estudiantes para perseguir los oficios.
Buena suerte!
