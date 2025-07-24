<span>Program Fee</span> Translated to Spanish: <span>Costo del programa</span>

Ahora solicitamos una tarifa de $10 para participar, y me gustaría explicar por qué: Compromiso: La pequeña tarifa garantiza que los participantes tengan un interés personal en el proceso y los recursos que proporcionamos, lo cual ayuda a fomentar un mayor compromiso. Calidad sobre Cantidad: Nos permite enfocarnos en individuos que estén genuinamente interesados en utilizar nuestros servicios, en lugar de aquellos que buscan currículums gratuitos sin involucrarse completamente en el programa. Sostenibilidad: Esta tarifa nos ayuda a cubrir los costos de materiales, suministros y el valioso tiempo invertido en crear currículums personalizados de alta calidad adaptados a los objetivos profesionales de cada individuo. Ofrecemos algunas becas cada mes para ayudar a cubrir este costo, pero tenga en cuenta que todas las becas para el mes de julio ya han sido utilizadas. Esta no es una decisión personal sino más bien un nuevo requisito para todos los solicitantes en nuestro programa en adelante. Creemos que esto ayudará a garantizar que podamos seguir brindando el mejor servicio y apoyo posible a todos los participantes. Gracias por su comprensión, y por favor avísenos si tienen alguna pregunta. ¡Estamos emocionados de ayudarlo en su trayectoria profesional!

