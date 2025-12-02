PS 889 PA Pie Shop

Un clásico de Four & Twenty Blackbirds y nuestra tarta más popular. Comenzamos con una mezcla de manzanas dulces y ácidas provenientes del Valle del Hudson en NY, mezcladas en una combinación de especias que incluye bíter de Angostura, y combinadas con nuestra salsa de caramelo casera. Terminado con una ligera pizca de sal marina en escamas para una tarta de manzana perfectamente equilibrada.





Las tartas tienen un diámetro de 10" y generalmente sirven de 8 a 10 personas