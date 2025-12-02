PS 889 PA Pie Shop

Un clásico de Four & Twenty Blackbirds y nuestra tarta más popular. Comenzamos con una mezcla de manzanas dulces y ácidas provenientes del Valle del Hudson en NY, mezcladas en una combinación de especias que incluye bíter de Angostura, y combinadas con nuestra salsa de caramelo casera. Terminado con una ligera pizca de sal marina en escamas para una tarta de manzana perfectamente equilibrada.
Las tartas tienen un diámetro de 10" y generalmente sirven de 8 a 10 personas
Un flan de azúcar moreno con una capa de ganache de chocolate oscuro en la parte inferior, relleno de avena tostada. Como una deliciosa y pegajosa galleta de avena con chips de chocolate, ¡en forma de tarta!
Suave y rico flan de chocolate hecho con cacao en polvo, ¡piense en una tarta de pudín de chocolate! Combina perfectamente con crema batida casera.
Una creación original de Four & Twenty Blackbirds, adictiva y única. ¡A menudo imitado, nunca duplicado! Delicioso y fragante flan de miel terminado con un toque de sal marina en escamas para un equilibrio perfecto. ¡Un favorito de culto!
Pecanas ligeramente tostadas y mantecosas, mezcladas con un clásico flan estilo tarta de pacanas (pero no demasiado dulce), sobre una capa decadente de ganache de chocolate oscuro. Esto es una tarta de pacanas en un nivel completamente nuevo.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!