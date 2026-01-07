PS 889 Asociación de Padres Subasta Silenciosa

DIANA SCHOENBRUN es una ilustradora, directora de arte y autora que vive en Brooklyn, NY. Está emocionada de ser artista residente en Ragdale en el 2025. Diana es dos veces ganadora de medalla de oro de libros especiales de formato especial de la Society of Illustrators y le encanta hacer libros. Como educadora, ha enseñado ilustración en Queens College, City Tech y FIT en la Ciudad de Nueva York. Disfruta de la colaboración y ha trabajado con muchos creativos, incluyendo un alegre cerdito rosa con encantadoras pestañas—Miss Piggy.

Diana es co-organizadora de Ditmas Indie Comics Extravaganza (DICE) en colaboración con D Wang Zhao y dirige un Grupo Mensual de Libros de Literatura Gráfica allí. Cuando no está haciendo arte, Diana disfruta viajando a lugares lejanos o soñando con ellos.