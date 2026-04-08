Needville PTA

Organizado por

Needville PTA

Acerca de este evento

Banquete de la PTA

16319 TX-36

Needville, TX 77461, USA

Estudiante Honrado
Gratuito

Este boleto es solo para el estudiante honrado. Estudiantes --- Asegúrate de que tus padres no hayan ordenado un boleto para ti, ya que solo recibirás una comida.

Administración/Personal del Distrito Escolar Needville, Miembro de la PTA Invitado/a
Gratuito

Este boleto es para todas las personas no estudiantes invitadas: personal del Distrito Escolar Needville, miembros de la junta directiva de la PTA y presidentes de comités, Administración del Distrito Escolar Needville

Boleto de Comida para Padres/Invitados
$15

Este boleto es para la compra de un plato de cena mexicana para cualquier padre o invitado que asista al banquete de la PTA

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