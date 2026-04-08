Acerca de este evento
Este boleto es solo para el estudiante honrado. Estudiantes --- Asegúrate de que tus padres no hayan ordenado un boleto para ti, ya que solo recibirás una comida.
Este boleto es para todas las personas no estudiantes invitadas: personal del Distrito Escolar Needville, miembros de la junta directiva de la PTA y presidentes de comités, Administración del Distrito Escolar Needville
Este boleto es para la compra de un plato de cena mexicana para cualquier padre o invitado que asista al banquete de la PTA
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!