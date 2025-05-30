PTO Membership 2025-2026

Eleve su viaje educativo uniéndose al PTO. Como miembro, obtienes acceso exclusivo a eventos interesantes, oportunidades de liderazgo y una comunidad de apoyo. Sea parte de una red que empodera a los estudiantes, promueve la participación y hace oír su voz. ¡Únase hoy y dé forma a su experiencia escolar junto con otros líderes estudiantiles!
Membresía individual/familiar
$10
Anual
Abrace el poder de la participación comunitaria uniéndose a nuestro PTO. Como miembros, disfrute de una conexión más fuerte con la educación de su hijo o de su hijo, acceso exclusivo a eventos familiares y la satisfacción de apoyar a nuestra comunidad escolar. Juntos, creemos una experiencia educativa vibrante para cada niño. ¡Únase a la familia del PTO hoy y genere un impacto significativo en la comunidad!
Membresía de maestros
$5
Anual
Eleve su papel en la configuración del panorama educativo al convertirse en miembro del PTO. Únase a una comunidad de apoyo, acceda a recursos valiosos y contribuya a un entorno colaborativo. Su membresía fortalece el puente entre educadores, padres y estudiantes, fomentando una comunidad educativa próspera. Juntos, potenciemos el futuro de la educación. ¡Únase al PTO y marque la diferencia!
Membresía familiar de primaria
$5
Anual
Únase al PTO de MAMS como próxima familia/estudiante de la familia MAMS y embárquese en un emocionante viaje de aprendizaje, risas y conexión comunitaria. Disfrute de acceso exclusivo a eventos familiares, recursos educativos y una red de padres y maestros de apoyo. Mejore la experiencia de la escuela primaria de su hijo y la transición a la escuela intermedia: ¡conviértase en una familia del PTO hoy!
Añadir una donación para Magnolia Middle School PTO
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!