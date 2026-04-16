La membresía del PTO para maestros es de $5 por año escolar. Al convertirse en miembro, los maestros apoyan directamente los eventos escolares, las iniciativas del salón de clases y los programas de enriquecimiento estudiantil. La membresía también otorga derecho a votar en los asuntos del PTO. Su participación fortalece la colaboración entre maestros y familias y ayuda a construir una comunidad escolar positiva y conectada.

La membresía del PTO para maestros es de $5 por año escolar. Al convertirse en miembro, los maestros apoyan directamente los eventos escolares, las iniciativas del salón de clases y los programas de enriquecimiento estudiantil. La membresía también otorga derecho a votar en los asuntos del PTO. Su participación fortalece la colaboración entre maestros y familias y ayuda a construir una comunidad escolar positiva y conectada.

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