La Membresía Familiar incluye hasta dos (2) miembros adultos (padres/tutores) por hogar. Esta membresía apoya los programas, eventos e iniciativas de toda la escuela del PTO, y otorga a los miembros adultos el derecho a votar en los asuntos del PTO. Es una excelente manera para que las familias demuestren su apoyo y se mantengan involucradas en nuestra comunidad escolar.
La Membresía Familiar incluye hasta dos (2) miembros adultos (padres/tutores) por hogar. Esta membresía apoya los programas, eventos e iniciativas de toda la escuela del PTO, y otorga a los miembros adultos el derecho a votar en los asuntos del PTO. Es una excelente manera para que las familias demuestren su apoyo y se mantengan involucradas en nuestra comunidad escolar.
Membresía de Estudiantes
$5
Esta membresía es para estudiantes de los grados 6–8 que desean tener voz en las decisiones del PTO. Cada estudiante de middle school que sea miembro recibe derechos de voto individuales y puede participar en iniciativas y actividades enfocadas en los estudiantes. Es una excelente oportunidad para que los estudiantes se involucren y contribuyan a su comunidad escolar.
Esta membresía es para estudiantes de los grados 6–8 que desean tener voz en las decisiones del PTO. Cada estudiante de middle school que sea miembro recibe derechos de voto individuales y puede participar en iniciativas y actividades enfocadas en los estudiantes. Es una excelente oportunidad para que los estudiantes se involucren y contribuyan a su comunidad escolar.
Membresía del PTO para Maestros
$5
La membresía del PTO para maestros es de $5 por año escolar. Al convertirse en miembro, los maestros apoyan directamente los eventos escolares, las iniciativas del salón de clases y los programas de enriquecimiento estudiantil. La membresía también otorga derecho a votar en los asuntos del PTO. Su participación fortalece la colaboración entre maestros y familias y ayuda a construir una comunidad escolar positiva y conectada.
La membresía del PTO para maestros es de $5 por año escolar. Al convertirse en miembro, los maestros apoyan directamente los eventos escolares, las iniciativas del salón de clases y los programas de enriquecimiento estudiantil. La membresía también otorga derecho a votar en los asuntos del PTO. Su participación fortalece la colaboración entre maestros y familias y ayuda a construir una comunidad escolar positiva y conectada.
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