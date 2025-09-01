Pugs And Hugs Rescue Inc

Pugs And Hugs Rescue Inc

Pugs and Hugs Rescue Holiday Raffle

Una oportunidad de ganar
$20

🎁 Sorteo de Vacaciones: Figura de Navidad del “Trineo de Pug” de Danbury Mint

Beneficiando a Pugs and Hugs Rescue

¡Celebra la temporada y apoya una causa maravillosa! ¡Entra para ganar este encantador coleccionable de Danbury Mint “Pug Christmas Sleigh”—un centro festivo con Santa Claus, un trineo lleno de pugs juguetones y todas las decoraciones alegres de la temporada navideña!

🛷 Acerca del Premio:

• Figurina de edición limitada retirada de Danbury Mint
• Mide aproximadamente 10” de altura x 13” de largo
• Santa rodeado de bastones de caramelo, adornos y un trineo desbordante de pugs
• Detalles pintados a mano incluyendo renos en coronas, árboles decorados y una base nevada
• Incluye adaptador original para enchufar, bombillas de repuesto y empaque original


🎟️ Detalles del Sorteo:

• Boletos: $20 cada uno
• Solo se venderán un total de 50 boletos
• Sin límite en la compra de boletos individuales—¡compra tantos como desees para aumentar tus posibilidades!
• Todas las ganancias van directamente a Pugs and Hugs Rescue, ayudando a brindar atención médica, apoyo de crianza y hogares amorosos para los pugs necesitados
• El ganador se sorteará el 12 de diciembre o cuando se vendan los 50 boletos


💝 Ya sea por los pugs, el espíritu navideño, o la oportunidad de retribuir, este sorteo es una manera alegre de marcar la diferencia.

¡Participa hoy—antes de que se agoten los 50 boletos! 

