<p>Bolsos para un Bingo con Propósito</p>

Cada boleto incluye:

✔️ Entrada al evento

✔️ 2 juegos de cartones de bingo

✔️ Marcador de bingo

✔️ Elegibilidad para ganar fabulosos premios de bolsos

✔️ Almuerzo provisto

✔️ Una tarde de diversión, amigos y dar de vuelta





🎟 Precios en línea disponibles hasta el 28 de marzo.

.*Los precios de los boletos en la puerta el día del evento serán de $50