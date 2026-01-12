<p>Bolsos para un Bingo con Propósito</p>

Organizado por
Acerca de este evento
San Antonio, TX 78215, USA
Asientos preferentes reservados.
Cada asistente recibe:
✔️ Entrada al evento
✔️ 2 juegos de cartones de bingo
✔️ Marcador de bingo
✔️ Elegibilidad para ganar fabulosos premios de bolsos
✔️ Almuerzo provisto
✔️ Una tarde de diversión, amigos y dar de vuelta
Cada boleto incluye:
✔️ Entrada al evento
✔️ 2 juegos de cartones de bingo
✔️ Marcador de bingo
✔️ Elegibilidad para ganar fabulosos premios de bolsos
✔️ Almuerzo provisto
✔️ Una tarde de diversión, amigos y dar de vuelta
🎟 Precios en línea disponibles hasta el 28 de marzo.
.*Los precios de los boletos en la puerta el día del evento serán de $50
$
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