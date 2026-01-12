Stay Strong Foundation Inc

Organizado por

Stay Strong Foundation Inc

Acerca de este evento

<p>Bolsos para un Bingo con Propósito</p>

Central Catholic High School (Historic Gym) 1403 N St Mary's St

San Antonio, TX 78215, USA

VIP Reserved Table
$500
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

Asientos preferentes reservados.

Cada asistente recibe:

✔️ Entrada al evento

✔️ 2 juegos de cartones de bingo

✔️ Marcador de bingo

✔️ Elegibilidad para ganar fabulosos premios de bolsos

✔️ Almuerzo provisto

✔️ Una tarde de diversión, amigos y dar de vuelta

General Entry
$40

Cada boleto incluye:

✔️ Entrada al evento

✔️ 2 juegos de cartones de bingo

✔️ Marcador de bingo

✔️ Elegibilidad para ganar fabulosos premios de bolsos

✔️ Almuerzo provisto

✔️ Una tarde de diversión, amigos y dar de vuelta


🎟 Precios en línea disponibles hasta el 28 de marzo.

.*Los precios de los boletos en la puerta el día del evento serán de $50

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