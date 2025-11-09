Palm Valley Elementary School PTO

Organizado por

Palm Valley Elementary School PTO

Acerca de esta rifa

<p>Sorteo nocturno de vacaciones 2025</p>

Canasta de Regalo Raising Cane’s
$1

Canasta de regalo $75 de valor

Tarjetas de regalo, mercancía variada de Cane’s

Canasta de Regalo de Sprout’s
$1

Canasta de regalo $100 de valor

Dos tarjetas de regalo de $50, Bolsitas de té caliente y bombas de chocolate caliente de Sprouts.


Canasta de Regalo de Costco
$1

Tarjeta de regalo de $100

Snacks de Costco

Certificados de Regalo de Ike’s Sandwich’s
$1

Dos certificados de regalo de Ike’s valorados en hasta $17 cada uno. Lata de palomitas de maíz. $50 de valor

Canasta de Regalo de Spiritwear
$1

Manta de Thunderbird de peluche $30. Dos Camisetas de espíritu $15 cada una. $60 de valor

Kendra Scott Jewelry
$1

Ari Stretch Bracelet $50 value

Elisa Necklace $98 value

Total value: $148

www.kendrascott.com

