Queens of the Court: Hoopz for Healing

Sponsor a Camper – Hoopz for Healing
$20

Covers the required non-refundable registration fee for one youth camper.

Apoyo Comunitario
$50

Otorga reconocimiento durante eventos y reconocimiento en redes sociales.

Campeón de Aros
$125

Otorga que el logotipo de su organización aparezca en artículos promocionales, reconocimiento durante eventos y reconocimiento en redes sociales.

Líder de la Corte de la Reina
$250

Otorga un lugar prominente para el logotipo de su organización, una mesa de vendedor, reconocimiento durante eventos y un lugar destacado en las redes sociales.

Añadir una donación para Project S.W.A.N., Inc

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!