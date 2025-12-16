Guatelalan Center Of New England Centro Guatemalteco De Nueva

Organizado por

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Acerca de este evento

Quetzal Gala de Premios

1 Orms St

Providence, RI 02904, USA

Admisión General
$150

Disfrute de una noche memorable con propósito: únase a otros líderes comunitarios, filántropos y miembros para una noche de celebración, sabiendo que su presencia está marcando una diferencia significativa.

Mesa Completa
$1,100

Asegure su lugar en nuestro evento y conviértase en un catalizador directo para el cambio. La compra de su mesa en el evento es más que una noche de entretenimiento; es una inversión significativa en la educación y futuras carreras de estudiantes merecedores.

PATROCINADOR JADE
$1,000

● Anuncio de media página en el programa del evento
● Reconocimiento desde el podio
● 4 boletos de invitados

Patrocinador Ixchel
$2,500

● Colocación del logotipo en materiales del Gala, sitio web y redes sociales
● Un anuncio de página completa en el programa impreso
● Reconocimiento verbal desde el podio
● Mesa para ocho (8) invitados
● Publicaciones en todas las redes sociales promocionando su patrocinio (más de 15,000 seguidores)

Patrocinador Quetzal
$5,000

● Reconocido como el Patrocinador Presentador: “La Gala de Premios Quetzal 2026, presentada por [Su
Empresa]”
● Logotipo de la empresa destacado en:
○ Gráficos del sitio web y redes sociales
○ Señalización del escenario y proyección digital
● Reconocimiento verbal desde el podio durante el programa
● Un anuncio de página completa en el programa del evento
● Mesa premium reservada para ocho invitados
● Mesa de exhibición en el lugar para materiales promocionales
● Publicación promocionada de 5 días en todas las redes sociales promocionando su patrocinio (más de 15,000 seguidores)

Half Page Ad
$300

● A half-page ad in the event program

Full Page Ad
$500

● A full-page ads in the event program

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