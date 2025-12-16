Quetzal Gala de Premios

● Reconocido como el Patrocinador Presentador: “La Gala de Premios Quetzal 2026, presentada por [Su

Empresa]”

● Logotipo de la empresa destacado en:

○ Gráficos del sitio web y redes sociales

○ Señalización del escenario y proyección digital

● Reconocimiento verbal desde el podio durante el programa

● Un anuncio de página completa en el programa del evento

● Mesa premium reservada para ocho invitados

● Mesa de exhibición en el lugar para materiales promocionales

● Publicación promocionada de 5 días en todas las redes sociales promocionando su patrocinio (más de 15,000 seguidores)