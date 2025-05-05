Raises de Oro Gala de Honduras en Houston

Logotipo en portada y una página completa en la revista del evento
Presencia prioritaria en banner, backdrop, escenario y medios
Video promocional individual y menciones en TV/radio
3 mesas VIP (30 invitados), valet parking para todos
Inclusión en video oficial del evento
Certificado de deducción fiscal y carta de agradecimiento
GARIFUNA REAL
$15,000
Media página en la revista oficial
Presencia en banners, sitio web y redes sociales
Menciones radiales y digitales
2 mesas VIP (20 invitados), valet parking incluido
Participación en la subasta como presentador
Certificado de deducción fiscal
COPÁN IMPERIAL
$10,000
1/4 página en la revista
Presencia en materiales impresos y digitales
Mención desde el escenario
1 mesa preferencial (10 invitados), valet parking
Certificado de deducción fiscal
ISLAS DE ENCANTO
$5,000
Logo en redes y sitio web
6 boletos VIP, valet parking
25% de descuento en entradas adicionales
Certificado de deducción fiscal
CATRACHO BRILLANTE
$2,500
4 boletos VIP, valet parking
Logo en boletines y redes
20% de descuento en entradas adicionales
Certificado de deducción fiscal
RAÍZ CATRACHA
$1,000
2 entradas generales
Mención en redes y sitio web
15% de descuento en entradas adicionales
Certificado de deducción fiscal
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!