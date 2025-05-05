Dia Del Salvadoreno Houston

Raises de Oro Gala de Honduras en Houston

LENCA DE ORO item
LENCA DE ORO
$20,000
Logotipo en portada y una página completa en la revista del evento Presencia prioritaria en banner, backdrop, escenario y medios Video promocional individual y menciones en TV/radio 3 mesas VIP (30 invitados), valet parking para todos Inclusión en video oficial del evento Certificado de deducción fiscal y carta de agradecimiento
GARIFUNA REAL item
GARIFUNA REAL
$15,000
Media página en la revista oficial Presencia en banners, sitio web y redes sociales Menciones radiales y digitales 2 mesas VIP (20 invitados), valet parking incluido Participación en la subasta como presentador Certificado de deducción fiscal
COPÁN IMPERIAL item
COPÁN IMPERIAL
$10,000
1/4 página en la revista Presencia en materiales impresos y digitales Mención desde el escenario 1 mesa preferencial (10 invitados), valet parking Certificado de deducción fiscal
ISLAS DE ENCANTO item
ISLAS DE ENCANTO
$5,000
Logo en redes y sitio web 6 boletos VIP, valet parking 25% de descuento en entradas adicionales Certificado de deducción fiscal
CATRACHO BRILLANTE item
CATRACHO BRILLANTE
$2,500
4 boletos VIP, valet parking Logo en boletines y redes 20% de descuento en entradas adicionales Certificado de deducción fiscal
RAÍZ CATRACHA item
RAÍZ CATRACHA
$1,000
2 entradas generales Mención en redes y sitio web 15% de descuento en entradas adicionales Certificado de deducción fiscal

